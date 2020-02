Coronavirus, Mattarella in una scuola multietnica di Roma (Di venerdì 7 febbraio 2020) Visita a sorpresa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una scuola nel quartiere Esquilino a Roma. E’ la scuola Manin, molto multietnica e che accoglie tanti alunni cinesi. Leggi anche ->Primo caso Coronavirus in Italia. Il Ministero della Salute conferma Il presidente a scuola: giornata particolare per gli alunni della scuola Manin nel … L'articolo Coronavirus, Mattarella in una scuola multietnica di Roma proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : Il Presidente della Repubblica #Mattarella ha visitato a sorpresa l'istituto Manin a #Roma, da molti considerato la… - repubblica : Coronavirus, contro il pregiudizio Mattarella a sorpresa in una scuola con tanti bambini cinesi [aggiornamento dell… - Tg3web : #Coronavirus Visita a sorpresa del presidente Mattarella alla scuola Manin nel quartiere romano dell’Esquilino, da… -