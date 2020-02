Chi è Miguel Praixao, l'amico di Cristiano Ronaldo che lo segue ovunque (anche a Sanremo) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel bene o nel male si parla sempre di lui: Cristiano Ronaldo ieri sera è stato ospite d’eccezione ialla terza serata del Festival di San Remo. Il campione portoghese si trovava in prima fila all’Ariston per sostenere la compagna Georgina Rodriguez,che ieri sera vestiva i panni della co-conduttrice al fianco del direttore artistico Amadeus.Sebbene sia un fenomeno oltre che sui campi da gioco anche da un punto di vista mediatico, non è stato Ronaldo ad attirare la curiosità degli spettatori. Prontamente ripreso più volte dai registi della Rai che spesso indugiavano su Cristiano, si è notato un altro ragazzo seduto proprio accanto a lui. I due per tutta la serata si sono scambiati sorrisi e battute facendo trasparire quella intesa che solo due ottimi amici di solito hanno. Oltre che per la sua impeccabile eleganza, l’amico si è ... huffingtonpost

Corriere : Miguel Paixao l’amico di Ronaldo che ha passato la sera con il telefonino in mano - ilbianconerocom : Chi è Miguel Paixao, l'amico di Ronaldo che ha passato il Festival a fare video - HuffPostItalia : Chi è Miguel Praixao, l'amico di Cristiano Ronaldo che lo segue ovunque (anche a Sanremo) -