Bilancio Ue, Sassoli: “Proposte sono un taglio continuo, il Parlamento andrà fino in fondo”. Gualtieri: “Da Italia no a un’intesa al ribasso” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Se venissero accettate delle proposte diverse da quella del Parlamento europeo, “dovremmo ridurre i fondi della coesione” o la politica agricola, l’Erasmus, la ricerca e l’industria. L’allarme arriva dal presidente dell’Eurocamera, David Sassoli, che torna a criticare la proposta di Bilancio presentata dalla Finlandia – che ha la presidenza di turno del Consiglio Ue – ma anche quella della Commissione. Aumentare il Bilancio pluriennale dell’1,07%, come proposto da Helsinki, “non è sufficiente”. I fondi complessivi sarebbero “237 miliardi in meno rispetto alla proposta del Parlamento”, ha spiegato Sassoli, sottolineando che è una proposta unanime, “che è straordinario, non era mai successo”. La Commissione europea ha chiesto l’1,11% del Reddito nazionale lordo Ue. “Non ci vuole una scienza per ... ilfattoquotidiano

