ANTARTIDE, l'ICEBERG più grande del mondo va alla deriva in oceano aperto (Di venerdì 7 febbraio 2020) A68 è il nome dato ad uno dei più grandi ICEBERG mai visti, esteso quanto il Lazio e più della Liguria, che ad inizio estate 2017 si era staccato dal ghiacciaio Larsen C nella costa orientale della Penisola Antartica. Avevamo seguito con attenzione, fino all'avvenuto distacco a metà luglio del 2017. Successivamente il ghiacciaio è rimasto quasi fermo, senza andare subito alla deriva come si temeva. Per circa un anno è rimasto quasi fermo, galleggiando nelle acque del Mare di Weddlell, allontanandosi di soli 200 chilometri dal luogo di origine. Le correnti marine e le tempeste hanno poi iniziato a spingere questa gigantesca piattaforma di ghiaccio sempre più a nord, tanto da spostarsi di circa 900 chilometri, costreggiando la Penisola Antartica. Ora quindi si avvia a raggiungere il mare aperto. I glaciologi sono stupiti che le onde non abbiano ancora insidiato la sua ... meteogiornale

