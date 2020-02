Achille Lauro e quel trucco alla Ziggy Stardust da copiare (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dicono che gli uomini non cambiano, come cantava Mia Martini nel 1992. Eppure Achille Lauro ci ha dimostrato il contrario. E non solo perché ha scelto proprio questa canzone per la sua seconda esibizione sul palco dell’Ariston. Il rapper dandy, al Festival di Sanremo, ha infatti già cambiato due volte veste. Ed è solo l’inizio. Se nella prima serata lo avevamo ammirato spogliarsi di una lussuosa cappa in velluto nero e restare in tutina nude glitterata in onore di San Francesco, nella terza serata sanremese è invece Ziggy Stardust, uno dei tanti alter ego di David Bowie. Per trasformarsi Achille ha detto addio, per una sera, ai suoi capelli color platino per sfoggiare una parrucca rossa dal taglio mullet anni Settanta che è stata la cifra stilistica di Ziggy Stardust. A completare il tutto è il make up: l’ombretto è cremoso, di un ... gqitalia

domeniconaso : Achille Lauro ha rispettato un grande brano. Lo ha rispettato cantandolo con rispetto, senza strafare, senza stravo… - trash_italiano : ACHILLE LAURO SEI TU IL FESTIVAL. SEI TU. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : E poi c'è chi invece Mimì non la 'sfregia'. Ed è il caso di Achille Lauro (meraviglioso outfit che non stravolge le… -