VIDEO Volta a la Comunitat Valenicana, Tadej Pogacar vince la seconda tappa battendo Valverde: highlights e sintesi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tadej Pogacar ha vinto la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana. Lo sloveno si è imposto sullo strappo di Cullera (2 km al 9%) battendo l’intramontabile Alejandro Valverde che sembrava vicinissimo al successo ma che negli ultimi metri si è dovuto arrendere al giovane alfiere della UAE Emirates. Da segnalare anche l’ottavo posto di Gianni Moscon che era scattato sulle prime rampe dell’erta conclusiva venendo però ripreso a 500 metri dal traguardo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana vinta da Tadej Pogacar. VIDEO HIGHLIGHTS seconda tappa Volta A LA Comunitat VALENCIANA, VITTORIA DI Tadej Pogacar: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ... oasport

sampdoria : ?????? | Contro l'omofobia @AlbinEkdal al Parlamento Europeo ????: «Ogni volta che un ragazzo smette di inseguire il s… - RaiPlay : Siamo orgogliosi che per la prima volta #Sanremo2020 sia disponibile anche anche nella lingua dei segni. Il primo g… - frankgabbani : Stop?? Dopo una giornata intensa, stasera riposo in vista di domani, per la prima volta #Viceversa a @SanremoRai!… -