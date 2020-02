Valve condivide i dati di Steam del 2019 e svela nuovi progetti per l'anno corrente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Valve ha condiviso la serie di dati annuali riguardanti la sua piattaforma, Steam. Nel 2019 il numero di utenti attivi mensili è salito a quasi 95 milioni, mentre durante l'interno anno sono state registrate sulla piattaforma 20,7 miliardi di ore di gioco.Inoltre, l'app Steam Mobile Chat è stata installata oltre un milione di volte (per i 2/3 su Android e il restante terzo su iOS) dal suo debutto a maggio 2019. 4,3 milioni di articoli sono stati caricati nello Steam Workshop; il numero di recensioni giornaliere degli utenti è aumentato del 300% dall'aggiornamento della Libreria. Oltre 3,7 milioni di giocatori hanno utilizzato Steam Remote Play negli ultimi due mesi del 2019 e oltre 2,3 milioni hanno apprezzato la nuova funzione Steam Remote Play Together.Infine, Valve ha dedicato un momento a quello che succederà quest'anno, come l'arrivo di SteamVR 2.0 e altri miglioramenti. Tra questi ... eurogamer

