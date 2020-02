Trump assolto dall’impeachment se la prende con Romney: «Doveva sconfiggere Obama, non attaccare me» (Di giovedì 6 febbraio 2020) La sentenza di impeachment Trump era già scritta. Assoluzione per il presidente Usa davanti al Senato a maggioranza repubblicana. 52 e 53 voti su 100 per le due accuse di impeachment (abuso di potere e ostruzione della giustizia). Ma non sarebbe bastata nemmeno la maggioranza semplice per condannare Donald Trump: i voti necessari sarebbero stati ben 67. Il numero uno della Casa Bianca è il terzo presidente messo in stato d’accusa che viene salvato dal voto di una delle due camere. LEGGI ANCHE > Impeachment, la difesa di Trump che è un attacco: «Volete cancellare la volontà del popolo» Impeachment Trump, assolto dalle due accuse Nel trionfo finale di Trump (che continua a incassare successi e che corre spedito verso la campagna elettorale che porterà gli Usa alle urne a fine 2020) c’è però una macchia. Quella di Mitt Romney, senatore repubblicano che, per quanto riguarda ... giornalettismo

