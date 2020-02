The Mandalorian: la serie sarà composta da cinque stagioni? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alcune fonti vicine alla Lucasfilm sostengono che la serie The Mandalorian sia stata ideata per durare cinque stagioni. The Mandalorian, la serie di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, potrebbe durare cinque stagioni secondo alcune fonti vicine alla Lucasfilm. La seconda stagione dello show ideato da Jon Favreau arriverà a ottobre sulla piattaforma di streaming e dovrebbe mostrare Moff Gideon, il villain interpretato da Giancarlo Esposito, impegnato nel tentativo di ritrovare il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, fuggito con la creatura che i fan chiamano in modo affettuoso Baby Yoda. L'idea di realizzare cinque stagioni di The Mandalorian appare comunque piuttosta prematura e per ora non sembra possibile prevedere in che modo proseguirà la storia che ... movieplayer

