Tangi è il nuovo servizio di Google, un po’ Pinterest un po’ Instagram (Di giovedì 6 febbraio 2020) Prodotto da uno dei tanti laboratori di Google, Tangi è una piattaforma per brevi video, focalizzata su consigli e tutorial e con contributori selezionati. Come sappiamo, Google ha decine, probabilmente centinaia, di prodotti poco conosciuti, in fase di collaudo o semplicemente di nicchia. Molti di questi provengono dai diversi lab, cioè le realtà o le aziende satellite in cui Google (o meglio, Alphabet) collauda le novità in modo più snello. Tangi, una piattaforma lanciata qualche giorno fa, è l’ennesimo caso. Cos’è Tangi e come funziona Lanciato dal laboratorio Area 120, uno di quelli che si occupano di sviluppare e testare nuovi prodotti, Tangi al momento esiste sotto forma di sito web e App per iPhone. Il sito è già raggiungibile in tutto il mondo, mentre la App al momento sembra essere disponibile solo negli Stati Uniti. Il principio alla base del sito ... newsmondo

