Siria, Trucidata una Famiglia Mentre Scappava dai Combattimenti: 5 Bimbi tra Le Vittime (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non passa giorno che non ci sia una strage in Siria – grande o piccola, ma sempre dolorosa – da raccontare. Una Famiglia è stata massacrata Mentre era in fuga su un minibus. Fra le Vittime, cinque bambini. La Famiglia, composta dai due genitori e sette figli di cui cinque minori, si apprestava a lasciare Aleppo. Alla periferia della città, sono stati colpiti da un aereo. Per i nove, nessuno scampo: una bomba. Sognavano di fuggire via dalla violenza e quella fuga ne ha segnato invece la tragica fine. I soccorritori non hanno potuto far altro che estrarre i nove corpi martoriati dalle lamiere bruciate e contorte del minibus, in una routine di inenarrabile dolore. Questi morti si vanno ad aggiungere alla già nutrita schiera di Vittime fra i civili. L’offensiva dei militari Siriani, appoggiati dall’aviazione russa, avanza in modo sempre più cruento. La ... youreduaction

