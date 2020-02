Sanremo, Morgan minaccia di non esibirsi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, il cantante Morgan minaccia di non esibirsi perché avrebbe chiesto più volte di provare il pezzo di questa sera “Canzone per te” di Sergio Endrigo. Durante la conferenza stampa Amadeus e Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, hanno risposto alle domande dei giornalisti riguardo questa vicenda: “Massima disponibilità per farlo entrare in scena al meglio, quindi confidiamo che vadano in scena”. Il cantatore questa sera sarà in gara insieme a Bugo e potrebbe non presentarsi sul palco del Teatro Ariston per la terza serata dei duetti perché avrebbe chiesto di provare più volte il pezzo di questa sera. Il direttore artistico è conduttore Amadeus ha assicurato a Morgan la totale libertà interpretativa ma ha spiegato che ci sono dei tempi tecnici che richiedono di essere ... bigodino

repubblica : Sanremo 2020, la minaccia di Morgan: 'Continue azioni di boicottaggio, stasera niente esibizione' - Faith_46 : Parto dicendo che quest’anno ci sono molte canzoni orecchiabili e con ritornelli di buon livello, la mia Top3: Laur… - _beaphoenix_ : RT @meta_moro: Morgan che è in polemica con Sanremo e non si sa se canterà o no questa sera. Il TRASH CHE MERITIAMO GIÀ ALLE 13.02 #Sanremo… -