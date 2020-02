Sanremo 2020, Tiziano Ferro lascia un biglietto a Fiorello dopo le polemiche di ieri: “Ti chiedo scusa” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, il biglietto di Tiziano Ferro a Fiorello: “Ti chiedo scusa” Con un messaggio scritto in un biglietto lasciato nel suo camerino, Tiziano Ferro ha chiesto ufficialmente scusa a Fiorello dopo la gaffe della seconda serata di Sanremo 2020, quando con una battuta aveva detto al comico siciliano: “Fiorello statte zitto“. A darne notizia lo stesso cantante, super ospite di questa edizione del Festival nella quale canta per tutte e cinque le serate, su Instagram: “Oggi Fiorello non c’era – ha scritto infatti Tiziano Ferro in una storia sul social – quindi gliel’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce”. A corredo del messaggio, anche un cuoricino e quello che ormai è diventato un hashtag: “Fiorellostattezitto”. La nostra diretta LIVE della terza serata del Festival di Sanremo Questo, ... tpi

