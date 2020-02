Sanremo 2020, giovedì 6 febbraio. Il programma ufficiale della prima serata: l’ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti. C’è Roberto Benigni! (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo il successo di pubblico di gradimento anche della seconda serata, questa sera il Festival di Sanremo vive l’evento forse più atteso di questa edizione, la serata Sanremo 70, in cui i 24 big in gara si esibiranno in una cover di un pezzo che fa parte della storia del Festival. Ci attende un’altra serata, la terza, all’insegna delle grandi emozioni in cui si potranno riascoltare e perché no anche cantare i grandi successi della storia di Sanremo. Gli artisti si potranno esibire soli o in duetto con artisti italiani o stranieri o gruppi. Il voto della giuria composta dai musicisti dell’orchestra contribuirà a stilare la classifica finale e dunque sarà importante per decretare il vincitore. E’ stato ufficializzato l’ordine di uscita e una scaletta di massima della seconda serata che avrà inizio alle 20.50 circa, in diretta su Raiuno e da seguire anche con la Diretta Live di OA ... oasport

