Sanremo 2020 | Enrico Nigiotti in gara con “Baciami adesso” Testo e Video

Emma d’Aquino e il monologo sulla libertà di stampa a Sanremo 2020 : Protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo 2020, le due giornaliste del TG 1 Emma d’Aquino e Laura Chimenti, bellissime, e come sempre molto professionali, le due signore del giornalismo, hanno presentato i brani in gara a Sanremo ma non solo. Emma d’Aquino è stata impegnata con un monologo sulla libertà di stampa, certo anche in questo caso, come era successo con Rula, il tutto arriva dopo la mezzanotte, e questo ci ...

Sanremo 2020 - la scaletta della terza serata del 6 febbraio : La sesta serata del Festival di Sanremo si apre all’insegna della storia: i Big in gara porteranno come cover alcuni dei grandi successi che hanno fatto la storia della famosa Kermesse, cantandoli in duetto oppure da soli. Sanremo: scaletta 6 febbraio Una serata all’insegna della nostalgia quella del 6 febbraio al Festival di Sanremo 2020: i Big in gara si esibiranno in alcuni dei successi che hanno fatto la storia dello show. Tra ...

Sanremo 2020 : Piero Pelù in gara per la prima volta con Gigante (testo e video) : Sanremo 2020 Piero Pelù tra i Big con la canzone Gigante, testo e video esibizioni. Giovedì 7 febbraio #Sanremo70 con Cuore Matto (video)

Sanremo 2020 : Elettra Lamborghini in gara con "Musica (e il resto scompare)" (Testo e Video)) : Sanremo 2020: la canzone di Elettra Lamborghini è "Musica (e il resto scompare)". Il testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. Il duetto con Myss Keta. (VIDEO)

Sanremo 2020 - Diletta Leotta : «Al festival ci metto del mio. Sono carina - ma anche ironica» : Diletta Leotta e il monologo sulla bellezza. È farina del suo sacco oppure ha letto un testo preparato? «A Sanremo c?è il lavoro di un team di autori che ringrazio. Insieme...

Sanremo 2020 - Paolo Palumbo commuove l’Ariston con la sua canzone “Io sono Paolo” : Sanremo 2020, Paolo Palumbo commuove l’Ariston con la sua canzone “Io sono Paolo” “Io sono Paolo, ho 22 anni e ho la Sla”, parte così la canzone di Paolo Palumbo sul palco dell’Ariston. Ospite della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Palumbo in realtà ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani, ma non è riuscito a superare la scrematura. Ciò nonostante, Amadeus ha insistito per averlo sul palco di ...

Sanremo 2020 : Levante in gara con "TikiBomBom" (Testo e Video) : Sanremo 2020: la canzone di Levante è "TikiBomBom". Il testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. Il duetto con Francesca Michielin e Maria Antonietta (Video)

Sanremo 2020 : i Pinguini Tattici Nucleari in gara con Ringo Starr (Testo e Video) : Sanremo 2020 Pinguini Tattici Nucleari tra i Big con la canzone Ringo Starr, testo e video esibizioni. Giovedì 7 febbraio #Sanremo70 con un medley di Sanremo (Video)

Sanremo 2020 : Francesco Gabbani in gara con "Viceversa" (Testo e Video) : Sanremo 2020: la canzone di Francesco Gabbani è "Viceversa". Il testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. (Video)

Sanremo 2020 : Paolo Jannacci in gara con Voglio Parlarti Adesso (testo e video) : Sanremo 2020 Paolo Jannacci tra i Big con la canzone Voglio Parlarti Adesso, testo e video esibizioni. Giovedì 7 febbraio il duetto con Francesco Mandelli

Sanremo 2020 : Rancore in gara con Eden (testo e video) : Sanremo 2020 Rancore tra i Big con la canzone Eden testo e video esibizioni. Giovedì 7 febbraio #Sanremo70 Luce con Dardust e La Rappresentante di Lista (video)

Sanremo 2020 : Junior Cally in gara con "No Grazie" (Testo e Video) : Sanremo 2020: la canzone di Junior Cally è "No Grazie". Il testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. Il duetto con i Viito (Video)

Sanremo 2020 - Rula Jebreal e i dati della violenza sulle donne in Italia. Franco Bechis : "Qualcosa non torna" : Qualcosa non torna nelle cifre che Rula Jebreal ha snocciolato durante il suo monologo sulla violenza sulle donne durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2020. "Nel suo monologo la Jebreal ha detto che in Italia sono state violentate negli ultimi tre anni sul posto di lavoro 3 milioni di do

I Ricchi e Poveri a Sanremo 2020 dopo 40 anni - il pubblico : “Non è possibile” : A Sanremo 2020 uno degli eventi più attesi era la reunion dei Ricchi e Poveri. Erano 40 anni che il gruppo, nato nel 1967, non tornava sul palco dell’Ariston. Il primo Festival di Franco Gatti, oggi 77 anni, Angelo Sotgiu, 73, Angela Brambati, 72 e Marina Occhiena che va per i 70 è arrivato nel 1970 con ‘La prima cosa bella’, che si era classificata seconda. Ed è tornato anche l’anno dopo a Sanremo con il brano ‘Che sarà’, che ancora oggi è ...