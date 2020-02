Prescrizione: per Bonafede no a rinvii, si ragiona su stop in caso doppia condanna (2) (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Adnkronos) – Mentre i 5 Stelle sarebbero convinti a non cedere sul rinvio del blocco della Prescrizione dal primo al secondo grado, visto che la maggior parte dei reati -viene rimarcato da fonti di via Arenula – si prescrive nella fase delle indagini preliminari e poi proprio in appello, mentre quasi nulla si prescrive in Cassazione”. Intanto vengono allontanate con forza, dal diretto interessato oltre che con una nota ufficiale di Palazzo Chigi, le voci su presunte minacce di dimissioni. “E’ una mia regola etica – avrebbe spiegato Bonafede a chi, nel governo e tra i colleghi del Movimento, gli chiedeva se i rumors corrispondessero al vero – le dimissioni non si minacciano, si danno”.L'articolo Prescrizione: per Bonafede no a rinvii, si ragiona su stop in caso doppia condanna (2) CalcioWeb. calcioweb.eu

