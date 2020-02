Morto il dottor Carlo Spagnolli: tutta la vita dedicata agli ultimi, ai più bisognosi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Addio al dottor Carlo Spagnolli. Una vita spesa per curare i più poveri e bisognosi in Africa, il medico si è spento domenica scorsa in una clinica di Rovereto, in Trentino Alto Adige. Aveva 70 anni e da tempo era malato di cuore. Aveva avuto un infarto nel 2012 in Zimbabwe e da quel momento una gravissima cardiopatia l’aveva tenuto lontano dal Paese in cui ha passato gran parte della sua vita. Spagnolli lascia 3 figli, Francesco, Giovanni ed Elisa, che come spiegato al Giornale del Trentino sono determinati a portare avanti l’opera del padre: “Non sarà facile onorare la memoria di papà magari aprendo qualcosa, che può essere un centro medico o una struttura per ragazzi, in suo nome con l’aiuto di qualche associazione che lo sosteneva, ma lo faremo. La forma e la sostanza le troveremo…”. (Continua dopo la foto) “Quello che ha fatto papà rimarrà per sempre ... caffeinamagazine

