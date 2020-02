Masterchef Italia 9 giovedì 6 febbraio: gli eliminati (Spoiler) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Masterchef Italia 9 puntate di giovedì 6 febbraio, tutte le anticipazioni e l’eliminato in diretta Masterchef sfida Sanremo con gli anni’80 e 10 critici gastronomici La gara di Masterchef Italia non conosce soste e non si ferma davanti a nulla, nemmeno a Sanremo e come da tradizione nei suoi 9 anni di vita, le due puntate vanno in onda giovedì 6 febbraio su Sky Uno dalle 21:15 canale 108, digitale terrestre canale 455 in streaming su Now Tv, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, tanto per gli amanti della musica è poi sempre disponibile on demand. Dopo l’uscita di Annamaria (qui l’intervista, qui l’elenco dei concorrenti) sono rimasti in 11 a sfidarsi per convincere i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Masterchef Italia 9 gli eliminati di giovedì 6 febbraio: ... dituttounpop

imPede_ : Titolo dell'invention test: Masterchef Italia e la carne maledetta. #MasterChefIt - MasterChef_it : 'Scusi maître, mi può portare un DAL BRASILE AI COLORI DELL'ITALIA?' ?????????? cit. @AntoninoChef ?? #MasterChefIt - zazoomnews : Masterchef Italia 2020 8a puntata- Diretta ed eliminati: Invention con carne - #Masterchef #Italia #puntata-… -