Margot Robbie su Birds of Prey | La mia Harley Quinn tra Marilyn e John Wick

Margot Robbie : "Ero una fan di Harry Potter - volevo gli occhiali per essere come lui" : La star di Birds of Prey Margot Robbie era una fan di Harry Potter e fingeva di aver bisogno degli occhiali per averli come quelli del maghetto: lo ha raccontato al Graham Norton Show. Margot Robbie è davvero una fan sfegatata di Harry Potter. E quando era ragazzina, fingeva persino di aver bisogno degli occhiali per somigliare al protagonista della saga ideata da J.K. Rowling. Al Graham Norton Show, durante l'episodio in cui era ospite la star ...

Bafta - tutti i premi. Da Margot Robbie a Charlize Theron - le star sul red carpet : Da Margot Robbie a Scarlett Johansson, da Robert De Niro ad Al Pacino, da Renee Zellwegger a Charlize Theron, parata di star a Londra sul red carpet dei Bafta, gli Oscar inglesi, dove ha trionfato "1917" di Sam Mendes con sette premi tra cui quello per il miglior film, a una settimana esatta dagli Oscar. La vicenda ambientata durante la Prima Guerra mondiale ottiene un nuovo successo, dopo quello avuto negli Usa ai Golden Globes. E ora sette ...

Birds of Prey : Joker di Heath Ledger e Harley Quinn di Margot Robbie - una coppia perfetta per il cast : Birds of Prey, il cast vedrebbe bene il Joker di Heath Ledger con la Harley Quinn di Margot Robbie, nessuno nomina Jared Leto. Birds of Prey sta per approdare nelle sale, e il cast sta procedendo con il press tour promozionale. Durante le interviste il cast ha indicato la Harley Quinn di Margot Robbie e il Joker di Heath Ledger come coppia cinematografica ideale di un film che per ovvie ragioni non si realizzerà mai. Nessuno però ha nominato il ...

Margot Robbie | la vedremo prossimamente anche in un film Marvel? : Durante la prima mondiale del film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, Margot Robbie ha risposto ai giornalisti che le chiedevano di una sua eventuale disponibilità a prendere parte ad un film dell’universo cinematografico Marvel. Alla domanda del giornalista, Margot Robbie ha risposto lasciando poco spazio alle interpretazioni: “Non mi sarebbe […] L'articolo Margot Robbie | la vedremo prossimamente anche in un ...

Margot Robbie : Harley Quinn e il Joker di Joaquin Phoenix - ecco cosa succederebbe se si incontrassero : Margot Robbie rivela cosa accadrebbe se la sua Harley Quinn e il Joker di Phoenix si incontrassero: 'Lo farebbe uscire totalmente di senno', svela la star di Birds of Prey. Margot Robbie a.k.a. la Harley Quinn cinematografica che vedremo presto di nuovo in azione in Birds of Prey spiega come andrebbero le cose se il suo personaggio e il Joker di Joaquin Phoenix dovessero mai incontrarsi sul grande schermo. In un'intervista con Capital FM ...

Margot Robbie ed Emma Mackey - la somiglianza impressionante in un fotomontaggio : Il fotomontaggio di Margot Robbie ed Emma Mackey che evidenzia la somiglianza tra le due attrici è sorprendente, forse troppo, ma loro sembrano davvero sorelle. La somiglianza tra Margot Robbie ed Emma Mackey è al centro di un fotomontaggio che è diventato virale negli ultimi giorni che unisce metà viso della star di Birds of Prey e della giovane attrice di Sex Education. A guardare con attenzione il sorprendente fotomontaggio però, viene da ...

Birds of Prey : le prime reazioni approvano l'atmosfera e le protagoniste guidate da Margot Robbie : A Londra si è svolta la presentazione alla stampa di Birds of Prey e online le reazioni sono piene di entusiasmo e approvazione. Birds of Prey è stato presentato alla stampa e le reazioni dei critici sono molto positive, tra chi loda le performance del cast al femminile guidato da Margot Robbie e chi la gestione delle scene di violenza e d'azione. I giornalisti presenti alla proiezione del lungometraggio hanno condiviso le proprie opinioni e ...

Birds of Prey - Margot Robbie vorrebbe vedere Harley Quinn interagire con Poison Ivy : Birds of Prey, Margot Robbie vorrebbe vedere Harley Quinn interagire con Poison Ivy in future pellicole targate DC. Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sta per approdare al cinema e Margot Robbie, durante gli incontri con la stampa, ha rivelato con quale personaggio della DC vorrebbe vedere interagire la sua Harley Quinn: Poison Ivy! La villain dei fumetti di Batman tra le pagine dei fumetti è un membro del gruppo che ...

Birds of Prey - Margot Robbie sul Joker : "Abbiamo scelto di non farlo apparire" : Stando a Margot Robbie, l'omissione del personaggio di Joker nel film Birds of Prey è una scelta voluta e ne ha spiegato le ragioni. Stando a Margot Robbie, l'omissione del personaggio di Joker nel film Birds of Prey, in uscita a inizio febbraio, è voluta. Salvo, forse, una scena vista nelle foto dal set, dove vediamo il momento in cui Harley Quinn lascia il perfido clown, non lo vedremo proprio sullo schermo. L'attrice australiana, che ritorna ...

Birds of Prey vietato ai minori | le motivazioni spiegate da Margot Robbie : Come mai il film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn è stato vietato ai minori? A rispondere a questa domanda ci hanno pensato Margot Robbie e parte del cast. L’atteso spin-off Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane con una “sorpresa”. […] L'articolo Birds of Prey vietato ai minori | le motivazioni spiegate da Margot Robbie ...

Birds of Prey | Margot Robbie motiva l’assenza del Joker di Jared Leto : Dopo un debutto controverso, l’universo live-action della DC ha fatto un passo avanti con una serie di film acclamati sia dalla critica che dal pubblico. E il prossimo successo sembra essere Birds of Prey, per la regia di Cathy Can L’imminente successo ci consentirà di fare un tuffo nella psiche del personaggio principale di Margot […] L'articolo Birds of Prey | Margot Robbie motiva l’assenza del Joker di Jared Leto ...

Margot Robbie | Come si è sentita dopo la battuta di Pitt sui suoi piedi? : L’attrice Margot Robbie ha spiegato Come si è sentita dopo la battuta di Brad Pitt su Tarantino e sui piedi delle sue attrici, lei compresa. In C’era Una volta… A Hollywood l’attrice interpreta il ruolo di Sharon Tate, la moglie di Roman Polansky che venne brutalmente uccisa in casa sua dai membri della Manson Family. Senza […] L'articolo Margot Robbie | Come si è sentita dopo la battuta di Pitt sui suoi piedi? ...

Birds of Prey | tutto quello che sappiamo sul nuovo film con Margot Robbie : Mancano ormai pochi giorni all’arrivo nelle sale italiane del nuovo attesissimo film dedicato al personaggio di Harley Quinn con Margot Robbie. Birds of Prey sarà distribuito nei cinema dal 7 febbraio prossimo. Negli Stati Uniti il film verrà distribuito il giorno successivo rispetto all’uscita italiana con un divieto ai minori di 18 anni. La Motion […] L'articolo Birds of Prey | tutto quello che sappiamo sul nuovo film con Margot Robbie ...

Emma Mackey e Margot Robbie separate alla nascita? L’attrice di Sex Education stufa della somiglianza : “Basta paragoni” : Giocare a trovare le differenze tra i volti di Emma Mackey e Margot Robbie è diventato un hobby per molti cinefili e seriofili in questi ultimi anni. Nello specifico, da quando la prima ha raggiunto la popolarità con la serie Netflix Sex Education, spingendo molti ad intravedere una somiglianza con la ben più nota attrice australiana, volto di Harley Quinn in Suicide Squad e musa di Scorsese in The Wolf of Wall Street e Tarantino in C'era una ...