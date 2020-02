LIVE Giorgi-Kontaveit 3-6, 6-4, 5-2 Fed Cup 2020 in DIRETTA: l’estone a breve potrà servire per il set. Situazione disperata per l’azzurra (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Fa tutto la Giorgi, prima sbaglia e poi trova un bel punto nel braccio di ferro. 5-3 Si aggrappa al servizio e accorcia ancora una volta Camila Giorgi. Ora l’azzurra è chiamata a trovare un guizzo, altrimenti il match sarà finito. 40-30 Ottima prima della Giorgi 30-30 Nuovo errore della tennista tricolore. 30-15 Favore restituito: doppio fallo. 30-0 L’estone dà una mano alla marchigiana con una risposta sbagliata. 15-0 Bene col rovescio l’azzurra. 5-2 Fast game dell’estone che ora si prepara a servire per il match. 40-0 Servizio e dritto in ginocchio per prendersi il punto: pezzo di bravura della Kontaveit. 30-0 Due errori dell’azzurra spianano la strada all’estone. 4-2 Vince un bel game a “zero” la Giorgi, che dopo aver subito il break va alla caccia disperata della rimonta. 40-0 Altra ... oasport

