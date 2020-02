Incidente tra auto e minibus a La Spezia: morto 57enne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Intorno alle 20 di mercoledì 5 febbraio un Incidente ha bloccato la circolazione sul raccordo autostradale tra La Spezia e Santo Stefano Magra in direzione nord. Un’auto si sarebbe scontrata con un minibus di una squadra di calcio locale. L’impatto ha causato diversi feriti e un morto, il conducente 57enne originario di Massa Carrara. L’Incidente tra auto e minibus a La Spezia Le forze dell’ordine stanno indagando sulle possibile dinamiche dell’evento. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe tamponato il minibus a nove posti, spingendolo contro un’altra vettura. Per parte della serata il tratto autostradale è stato interrotto per permettere i primi rilievi. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i feriti, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture. Gli incidenti sulle strade Secondo le ... notizie

