Imma Pirone di Un posto al sole: il dolore per la scomparsa del padre (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nota al grande pubblico per interpretare il ruolo di Clara, cameriera dei Palladini, nella soap opera Un posto al sole, Imma Pirone ha di recente parlato del dolore per la scomparsa del padre. Il dolore per la scomparsa del padre Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, Imma Pirone ha raccontato la sua vita di attrice che fa anche le pulizie pur di aiutare la propria mamma a portare avanti l’impresa di pulizie familiare. Nel 2010, quando l’attrice ha preso parte alle selezioni di Miss Italia, Imma Pirone ha dovuto fare i conti con un terribile lutto, ovvero la scomparsa del caro papà. “Mio padre era morto da un mese. Non è stato facile, la vita ci ha preso a schiaffi. Ora l’azienda la gestisce mia madre con noi. E ci siamo ripresi“. Oltre ad interpretare Clara nella soap Un posto al sole, infatti, Imma Pirone fa anche le pulizie pur di portare avanti l’attività del padre e sostituire ... thesocialpost

