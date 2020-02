Gli sviluppatori di Luigi's Mansion 3 inizialmente volevano fare un'espansione per giocatore singolo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luigi's Mansion 3 possiede una corposa campagna che offre costantemente un design di livello eccellente, un'atmosfera incredibile e alcuni memorabili combattimenti contro i boss. Presto, i fan del gioco riceveranno più contenuti multiplayer, con due DLC in uscita quest'anno. Tuttavia gli sviluppatori di Next Level Games stavano inizialmente pensando di aggiungere al gioco ancora più contenuti per giocatore singolo con espansioni post-lancio.Attraverso un'intervista il direttore creativo Bryce Holliday ha affermato che nelle fasi iniziali dello sviluppo, Next Level Games stava prendendo in considerazione l'idea di effettuare espansioni per giocatore singolo, ma che l'idea è stata accantonata quasi subito. Il motivo è che ci sarebbe voluto più tempo, e che lo studio voleva anche lavorare su contenuti multiplayer che inizialmente sarebbero stati tagliati dal gioco base."All'inizio, abbiamo ... eurogamer

