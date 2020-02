Forti raffiche di vento, controllo del patrimonio arboreo a Pontecagnano Faiano (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Il Comune di Pontecagnano Faiano, anche in virtù delle Forti raffiche di vento verificatesi in queste ore, ha predisposto una task force di addetti al monitoraggio degli alberi presenti sul territorio al fine di verificarne le condizioni e la stabilità. Un lavoro, quello affidato a tecnici specializzati, che servirà a valutare la necessità di programmare un piano di intervento sull’intero patrimonio arboreo cittadino, onde evitare casi di caduta che mettano a repentaglio la pubblica incolumità. “La presenza di piante in ambiente urbano è una ricchezza, ma al tempo stesso costituisce un impegno per l’ente in termini di cura e di sistematica verifica, che affidiamo con la massima fiducia ad esperti del settore. Il tutto per garantire la sicurezza del territorio e di chi lo abita, scongiurando pericoli per cose o persone”, ha ... anteprima24

