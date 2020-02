Fa video Instagram dopo l'incidente per "salutare" la sua auto, intanto l'amico che era con lui muore in ospedale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Indagato per omicidio stradale il 19enne che mercoledì sera si è schiantato contro un albero nel Bresciano. Mentre veniva soccorso ha postato una storia per raccontare tutto dicendo: "Sono sopravvissuto". Il suo amico, invece, non ce l'ha fatta repubblica

