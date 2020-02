Cristina Parodi si racconta: l’amore con Giorgio Gori (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cristina Parodi, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice, si racconta a Verissimo: dal suo amore di lunga data, Giorgio Gori, col quale si è sposata quasi 24 anni fa, il 1 ottobre 1995 fino al rapporto con i figli. La vita di Cristina tra gli affetti Parlando con Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, ha iniziato raccontando della sua famiglia d’origine, dei genitori Pietro e Laura e dei fratelli Roberto e Benedetta, per poi concentrarsi sulla famiglia che si è creata: il marito Giorgio Gori e i tre figli Angelica, Benedetta e Alessandro. raccontando il suo rapporto amoroso col marito Giorgio Gori ha dichiarato: “Siamo due mezze mele siamo perfetti l’una per l’altra anche se siamo molto diversi: Giorgio è una persona più razionale, rigorosa mentre io sono istintiva e di pancia… più pazzerella! Però ci compensiamo. Lui è la persona con cui sto meglio in assoluto, e ... thesocialpost

IDuca95 : Brava Cristina Parodi! Buon festival #sanremo20 - WhibleyDrama : Valentina è uguale a Cristina parodi #uominiedonne -