CorSport: il metodo Gattuso, 100 minuti di allenamento e dialogo continuo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Rino Gattuso ha dovuto fare da allenatore e psicologo. Soprattutto, scrive il Corriere dello Sport, ha dovuto calarsi nella testa dei calciatori e far entrare loro nelle sue convinzioni calcistiche. Per farlo, ha cambiato il metodo di allenamento del Napoli. Allenamenti da 100 minuti e tanto, tanto dialogo. “cento minuti d’ordinanza, infarciti da un dialogo continuo per abituare il Napoli alle proprie teorie, per farlo calare nelle sue abitudini, per introdursi anche nella ‘carne’ di una squadra della quale doveva impadronirsi”. L'articolo CorSport: il metodo Gattuso, 100 minuti di allenamento e dialogo continuo ilNapolista. ilnapolista

