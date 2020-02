Colpi di testa e demenza, l’Inghilterra li limiterà in allenamento per gli under 18 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il colpo di testa fa male. E’ un’evidenza scientifica che sta portando lentamente il calcio a ripensare una delle sue fondamenta. Almeno nel Regno Unito. Prima la Federazione Scozzese, che sta valutando l’ipotesi di proteggere quantomeno i bambini non formati, vietando di Colpire il pallone con la testa fino ai 12 anni compiuti. E ora addirittura la FA, la Federcalcio inglese, che è pronta a lanciare nuove linee guida sull’allenamento che indicano di limitare la quantità di Colpi di testa da parte dei giocatori under 18. A ottobre l’Università di Glasgow ha pubblicato una ricerca commissionata dalla Football Association e dalla Professional Footballers Association dopo la morte dell’ex attaccante del West Brom Jeff Astle che dimostra che gli ex calciatori muoiono di demenza con un incidenza tre volte e mezza superiore a quella del resto della popolazione e che ... ilnapolista

