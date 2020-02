Biathlon, scoppia la polemica. Lisa Vittozzi attacca Dorothea Wierer e i tecnici. E la mamma rincara la dose… (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un polverone si abbatte sul Biathlon italiano ad una settimana dai Mondiali di Anterselva. In un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Lisa Vittozzi ha attaccato duramente sia Dorothea Wierer sia, soprattutto, lo staff tecnico della Nazionale. L’oggetto del contendere risale alla passata stagione: ricorderete che le due azzurre si trovavano in piena lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo. Nel corso dei Mondiali di Oestersund (che, a differenza di tutte le altre discipline invernali, assegnano punti anche per la sfera di cristallo) Wierer non prese parte alla staffetta femminile, ufficialmente per una indisposizione. Un episodio che Vittozzi non digerì, per niente: la sappadina sostiene che in tal modo la compagna-rivale abbia beneficiato di un riposo aggiuntivo e, nel complesso, di un vantaggio nei suoi confronti, peraltro avallato dagli allenatori. Un ... oasport

OA_Sport : Biathlon, scoppia la polemica. Lisa Vittozzi attacca Dorothea Wierer e i tecnici. E la mamma rincara la dose… -