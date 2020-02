Amadeus conduttore di Sanremo 2021? Parla lui: “Sarei un pazzo se…” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Festival di Sanremo 2021: Amadeus conduttore bis? “Sarei un pazzo se pensassi a un futuro” I numeri li ha fatti, eccome! E la Rai, adesso, vuole convincere Amadeus a un Sanremo bis. Se n’è Parlato questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo. Un successo quella della settantesima edizione della popolare kermesse della musica italiana che inevitabilmente apre alle possibilità di bissare il successo: Amadeus conduttore di Sanremo 2021? Intervistato da Fanpage, il direttore artistico ha dichiarato: “Se pensassi a un futuro, a un Sanremo bis, sarei un pazzo e anche presuntuoso”. Amadeus non ha chiuso tutte le porte; vedrà che cosa deciderà l’azienda e il direttore del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. I numeri Parlano chiaro: la prima serata ha registrato il 52,2% di share, ... lanostratv

IlContiAndrea : #Amadeus: 'Se Fabrizio Frizzi fosse ancora vivo, questo settantesimo Festival, sono sicuro che l'avrebbe condotto l… -