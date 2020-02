Uomini e Donne oggi: tanta delusione per Anna, Tina attacca Samuel (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Uomini e Donne oggi, Anna e Mattia chiudono la loro conoscenza: la dama è molto delusa Dopo la puntata scoppiettante di ieri, oggi Uomini e Donne prosegue con il Trono Over. Abbiamo visto Gemma Galgani divertire il pubblico da casa con il ballo del collo insieme a Emanuele. Non solo, all’interno dello studio i telespettatori … L'articolo Uomini e Donne oggi: tanta delusione per Anna, Tina attacca Samuel proviene da Gossip e Tv. gossipetv

graziano_delrio : Sostenere il servizio sanitario nazionale che oggi ci difende dal #coronavirus e ogni giorno combatte con centinaia… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… - AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… -