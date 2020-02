Uomini e Donne, Anna Tedesco delusa: cosa è successo con Mattia Ciardo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Qualcuno ne aveva certezza e ora, nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, è arrivata la conferma. Una bella, si fa per dire, doccia fredda per Anna Tedesco, la dama ‘rivale’ di Gemma Galgani alle sfilate. In realtà la rivalità è in corso da anni tra Anna e Gemma: è nata quando c’era ancora in studio Giorgio Manetti, il cavaliere fiorentino che ora vive sulle colline toscane con la sua compagna. Ma stando alle ultime dichiarazioni della Tedesco al magazine ufficiale di Uomini e Donne pare che tra le due possa esserci finalmente un’apertura: “Le auguro di trovare l’amore perché ne ha bisogno – ha detto Anna – La rabbia che io e lei sprigioniamo in studio deriva dal fatto che non siamo soddisfatte dal punto di vista sentimentale. Se lei trovasse l’amore diventerebbe la donna più dolce del mondo”. (Continua dopo la foto) Nell’intervista a UeD Magazine Anna, 54 anni, ha ... caffeinamagazine

