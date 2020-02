Superlega volley oggi in tv, orari turno infrasettimanale: calendario partite, programma, streaming (5 febbraio) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) oggi mercoledì 5 febbraio si gioca la 19ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si tratta dell’ultimo turno infrasettimanale della regular season, si arriva alla metà del girone d’andata e ogni punto inizia a pesare nella definizione della griglia dei playoff. Ci aspetta una serata davvero di fuoco che prevede soprattutto il big match Modena-Civitanova: la Lube capolista fa visita ai Canarini, terzi della classe e desiderosi di vincere un incontro di cartello. Perugia insegue i cucinieri a tre punti di distacco e non dovrebbe avere problemi a imporsi sul campo di Vibo Valentia. Da non perdere lo scontro diretto tra Trento e Milano che vale una fetta importante di quarto posto, il derby veneto tra Verona e Padova promette scintille, Ravenna-Cisterna completa il programma di oggi mentre domani andrà in scena il posticipo tra Monza e ... oasport

