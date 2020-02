Sanremo 2020, seconda serata in diretta – Apre Pelù, chiude Zarrillo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fiorello e Amadeus - Sanremo 2020 (Twitter @SanremoRai) Rotto il ghiaccio, il 70° Festival di Sanremo prosegue con la seconda serata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per scoprire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2020: anticipazioni seconda serata In diretta su Rai 1, a partire dalle 20.40 circa, Amadeus conduce la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Al suo fianco Fiorello e Tiziano Ferro, insieme a nuove donne: sul palco ci saranno Sabrina Salerno e le conduttrici del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. La serata vedrà, come ieri, la gara tra i big con le esibizioni degli altri 12. Ecco l’ordine di uscita: Piero Pelù – Gigante Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare) Enrico Nigiotti – Baciami adesso Levante – Tiki Bom ... davidemaggio

