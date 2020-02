Richiedente asilo fa ginnastica nudo in strada, Salvini: “Roba da matti” – VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Richiedente asilo si spoglia in mezzo alla strada e comincia a fare ginnastica: è successo vicino a Roseto e Matteo Salvini ha colto la palla al balzo per difendere i decreti sicurezza. Un Richiedente asilo, ospite di una struttura vicino a Teramo, improvvisamente si è spogliato rimanendo solo in mutande. Poi incurante del traffico ha … L'articolo Richiedente asilo fa ginnastica nudo in strada, Salvini: “Roba da matti” – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

