Pericolose le radiazioni dell’iPhone 11 Pro? Più del doppio del limite (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C'è davvero un pericolo radiazioni connesso all'iPhone 11 Pro, ossia l'ultimo melafonino di punta del 2019? Studi recenti hanno stabilito una discrepanza tra i valori SAR relativi alle emissioni del dispositivo forniti da Apple e quelli invece messi in evidenza da recenti test. Una differenza sensibile, tanto più preoccupante perché Proprio i nuovi valori sono superiori al limite massimo stabilito dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). La vicenda va dunque apProfondita in ogni suo dettaglio, senza tralasciare nulla. Una recentissima ricerca riportata da GizChina e condotta dagli esperti di RF Exposure Labs avrebbe partorito dati SAR ben distanti da quelli Proclamati da Apple. Proprio da Cupertino hanno sempre dichiarato che il valore massimo di emissioni per il melafonino è pari a 0,99 W / Kg. Gli ultimissimi test condotti in laboratorio vorrebbero il dispositivo Apple ... optimaitalia

OptiMagazine : Pericolose le radiazioni dell'#iPhone11Pro? Più del doppio del limite -