Mirko Manola: chi è il fratello di Diletta Leotta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mirko Manola è il fratello di Diletta Leotta. In realtà, l'uomo, che di professione fa il chirurgo plastico, è il fratellastro della co-conduttrice ed è nato da una precedente relazione di sua madre, Ofelia Castorina:Mirko Manola: chi è il fratello di Diletta Leotta 05 febbraio 2020 11:35. blogo

zazoomblog : Festival di Sanremo il fratello di Diletta Leotta Mirko Manola: “Mia sorella non è rifatta” - #Festival #Sanremo… - EnDora11125125 : @CandidaMorvillo Ha avuto tanto lavoro da fare,il. buon Mirko Manola - maria988 : SE C’hai MIRKO MANOLA CHIRURGO PLASTICO COME FRATELLO, NON INVECCHI DILETTA! #Sanremo20 -