Mentre sta consegnando la pizza sputa sopra, il cliente se ne accorge (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una vicenda orribile e disgustosa quella accaduta ad un uomo che aveva ordinato la pizza a domicilio. Il fattorino, un uomo turco prima di consegnarla ha sputato su. Le telecamere di sorveglianza della casa hanno ripreso la scena e il cliente se ne è potuto accorgere in tempo. Il fattorino è stato accusato del reato di avvelenamento e ora rischia fino a 18 anni di galera. E’ stata la procura di Eskisehir, nell’Anatolia occidentale a chiedere 18 anni. Il fattorino turco si è anche ripreso in un video con il suo telefonino Mentre sputava sulla pizza e tutta la scena è stata ripresa, a sua volta, dalle telecamere del palazzo. Per ora è stato solo multato per 4mila lire turche l’equivalente di 600 euro per aver «messo a rischio la salute» del cliente. Ma quello che ha chiesto la procura è la condanna per avvelenamento del cibo. Questo episodio fa molto riflettere ... baritalianews

