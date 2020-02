Maltempo Napoli | cade un albero su via Foria | forti raffiche di vento su tutta la città

Maltempo - vento fortissimo a Napoli : cadono alberi a via Foria e piazza Carlo III : I forti venti che si sono abbattuti su Napoli e tutta la regione hanno creato pericolosi danni nelle strade cittadine. Sono infatti stati sradicati dal terreno ed abbattuti dalle raffiche di vento...

Maltempo Napoli - oggi scuole aperte ma crolla un albero all'Istituto Lodoletta di Capodimonte : Cede un albero all'interno del parco dove si trova la scuola d'Infanzia comunale Lodoletta. Paura per i bimbi e i genitori. Il Comune aveva disposto l'ordinanza per la chiusura dei parchi e dei cimiteri, ma non delle scuole.

Maltempo a Napoli - arriva la decisione del sindaco sulla chiusura delle scuole : Tempo di lettura: 1 minutoGiovedì 6 febbraio le scuole di Napoli resteranno chiuse per Maltempo. Il sindaco Luigi de Magistris emanerà nelle prossime ore la relativa ordinanza di chiusura dei plessi scolastici, di ogni ordine e grado (asili nido compresi). Chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini. La decisione è una conseguenza dell’allerta meteo diramata ieri, martedì 4 febbraio, dalla Protezione civile della Regione Campania che, in ...

Maltempo a Napoli - domani scuole aperte e parchi chiusi : La decisione del Comune dopo l’allerta meteo emanata dalla Protezione civile in vista della forte ondata di Maltempo a Napoli prevista per i prossimi giorni. Maltempo a Napoli | La Protezione civile della Regione Campania evidenzia un peggioramento delle condizioni meteo e ha emanato un avviso di allerta ad integrazione della precedente comunicazione inviata ieri. “Oltre ai venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a ...

Napoli - il Maltempo blocca i collegamenti con l’isola dei faraglioni : Tempo di lettura: 1 minutoCapri (Na) – Torna il maltempo su Napoli è a pagarne le spese sono soprattutto le isole. Le condizioni meteo marine, non rosee per la giornata di oggi, hanno bloccato e in alcuni casi fatto saltare alcune corse per l’isola di Capri. A riportare la notizia è l’ansa. I traghetti per l’isola dei faraglioni resteranno fermi per l’intera giornata fino al pomeriggio in attesa dell’evoluzione del meteo sul capoluogo campano. ...

Maltempo : nebbia a banchi sull’A1 Roma Napoli e Diramazione Roma Sud : “nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Anagni e all’altezza della Diramazione Roma Nord. nebbia a banchi anche sulla Diramazione Roma Sud all’altezza del bivio per il Grande Raccordo Anulare. Ovunque la visibilità è a 100 metri. Prestare attenzione“: lo comunica Astral Infomobilità.L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sull’A1 Roma Napoli e Diramazione Roma Sud sembra essere il primo su Meteo Web.

La Reggia di Caserta ridà vita agli alberi abbattuti dal Maltempo. Perché Napoli non ci ha pensato? : La Reggia di Caserta, il complesso monumentale vanvitelliano che sorge nella città campana, ha deciso di "regalare" il legno degli alberi abbattuti a causa del maltempo al fine di recuperare e valorizzare gli alberi secolari che sorgevano nel Giardino Inglese. E tutti gli alberi abbattuti a Napoli? Perché il capoluogo campano non ha avviato un progetto simile?

Maltempo : il Comune di Napoli dispone la chiusura dei parchi : A seguito dell’avviso di allerta meteo – di colore verde – per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12 di domenica 5 gennaio e fino alle ore 18 di lunedi’ 6 gennaio 2020 – salvo ulteriori valutazioni – i competenti Uffici del Comune di Napoli hanno disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle ore 12 di domenica 5 gennaio e per tutta la giornata di lunedi’ 6 gennaio mentre ...

Maltempo a Napoli - rinviato il San Paolo Sport Day : pezzi di tettoia caduti sulla pista : È stata rinviata, a data da destinarsi, la 10° edizione della corsa podistica "San Paolo Sport Day", in programma il 29 dicembre nello stadio San Paolo di Napoli. Il motivo è la caduta, dovuta alle forti raffiche di vento, di pezzi dalla tettoia che sono finiti sulla pista di atletica. All'evento si erano già iscritte più di mille persone.

Maltempo Napoli - il Consiglio comunale chiede lo stato di calamità : Nella tarda serata di ieri, all'unanimità, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato una mozione con la quale chiede all'amministrazione di attivare le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale su tutto il territorio comunale in seguito ai danni generati dal Maltempo che si è abbattuto sulla città.

Maltempo - un uomo ucciso da un albero a Napoli. In Irpinia un torrente “solleva” una piazza. A Varigotti a rischio le case. Mercantile si incaglia in Sardegna : Incidente nella notte a Sant’Antioco: in salvo i 12 membri dell'equipaggio. Trecento persone sfollate in Irpinia. Ieri altre due vittime in Friuli e Toscana

Maltempo Napoli - guaina crolla dal terrazzo di un palazzo di 13 piani : distrutte 2 auto : Dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito Napoli nelle scorse ore, si contano ancora i danni. In II traversa di via Vincenzo Janfolla, a Piscinola, quartiere della periferia settentrionale della città, a causa del vento una guaina si è staccata dal tetto di un edificio di 13 piani, crollando di sotto e colpendo due automobili parcheggiate.Continua a leggere