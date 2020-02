Maltempo in Campania, Capri isolata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nonostante il sole che ha rischiarato in mattinata, le pessime condizioni del mare tengono fermi in banchina aliscafi, catamarani e il traghetto veloce. Gli ultimi collegamenti per Napoli sono stati effettuati dal Fauno, la nave della Caremar e dall’aliscafo Snav Alcione mentre le corse per la penisola sorrentina sono state effettuate dall’aliscafo Giunone dell’AliGruson. Da Capri sono state sospese tutte le partenze per Napoli fino a domani mattina mentre da Calata di Massa solo in tarda serata potrebbe mollare gli ormeggi il maxitraghetto Fauno della Caremar per permettere il rientro dei pendolari isolani. L'articolo Maltempo in Campania, Capri isolata proviene da Ildenaro.it. ildenaro

