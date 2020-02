Macrico, anche gli architetti bocciano i progetti della giunta Marino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il futuro dell’area ex Macrico di Caserta è al centro di un annoso e importante dibattito che va al di là dei meri confini comunali. Nell’ultimo periodo è stata indetta persino una petizione popolare per dare ‘indicazioni’ in merito al futuro di questa area. anche l’Ordine degli architetti della Provincia di Caserta, nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale, non ha potuto fare a meno di interessarsi all’argomento e, con l’ausilio della Commissione Urbanistica, ha condotto un’attenta valutazione tecnica, fatta con la visione urbanistica propria dell’essere architetto, quale figura competente in materia di salvaguardia del paesaggio e sviluppo del territorio. “L’amministrazione comunale di Caserta – scrive la Commissione Urbanistica dell’Ordine presieduto da Raffaele Cecoro – in ... anteprima24

