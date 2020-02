Italia-Estonia, Fed Cup 2020: orari partite, programma, tv, streaming (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Proseguirà domani, giovedì 6 febbraio, la Fed Cup 2020 per l’Italia del tennis, che fino all’8 febbraio sarà impegnata in Estonia nel Gruppo I della zona Europa/Africa: le azzurre sfideranno, nella giornata di domani, alle ore 15.00 Italiane, sul cemento indoor di Tallinn, l’Estonia padrona di casa. L’Italia è inserita nel Gruppo B, del quale è testa di serie, dove l’altra sfida sarà tra Austria e Grecia, mentre nel Gruppo A sono finite l’Ucraina, la Bulgaria, che si affronteranno domani, e la Croazia che riposerà. Le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile, mentre le ultime classificate dei raggruppamenti spareggeranno per evitare la retrocessione. Per la sfida Italia-Estonia di domani è prevista la diretta televisiva in chiaro su SuperTennisTV, mentre lo streaming ... oasport

rollingfrnkiero : RT @lmisculin: Gianluigi Paragone: «C’è la certezza che la vittoria di Mamhood arrivi dal mondo dei fighetta. Punto» ['Soldi' è arrivata n… - fragiardina : RT @Ansa_TerraGusto: #Austria, #Estonia e #Svezia in testa alla classifica dei Paesi #UE con le maggiori quote di superficie #biologica nel… - claradistaso : RT @Ansa_TerraGusto: #Austria, #Estonia e #Svezia in testa alla classifica dei Paesi #UE con le maggiori quote di superficie #biologica nel… -