Il codice Da Vinci: la serie tv prequel Langdon cerca un protagonista (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il codice Da Vinci ritorna in tv con la serie prequel Langdon, di cui è stato ordinato il pilot da NBC, ma per ora non è ancora stato scelto il protagonista! La saga cinematografica di Dan Brown sta per ottenere un suo prequel in formato serie tv: dopo Il codice Da Vinci, Angeli e Demoni e infine Inferno, le avventure del professor Robert Langdon sbarcano su NBC, che ha ufficialmente ordinato il pilot per lo show. Al lavoro sulla sceneggiatura e sull'ideazione complessiva di Langdon ci saranno Jay Beattie e Dan Dworkin, già artefici della serie Scream, mentre nessun indicazione è ancora data per quanto riguarda il protagonista. Il personaggio di Robert Langdon è infatti visivamente legato all'attore che lo interpretava al cinema, il premio Oscar Tom Hanks, ma trattandosi di ... movieplayer

