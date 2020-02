Hangar Bicocca Milano: gli orari e le mostre in programma (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Hangar Bicocca Milano è uno dei più grandi incubatori e siti espositivi d’arte contemporanea d’Europa. È nato dalla riconversione di un ex sito industriale dedicato allo sviluppo di locomotive, ora marcia spedito senza sbuffi, ma con passo veloce per offrire alla città di Milano e agli ospiti provenienti da tutto il mondo, una serie di mostre espositive sulle nuove tendenze, alle quali si collegano tanti eventi collaterali. Hangar Bicocca Milano: gli eventi Ogni mostra ed evento segue in maniera pedissequa lo sviluppo della costruzione dell’Hangar nel quartiere Bicocca di Milano. Le mostre e gli eventi espositivi hanno uno sviluppo lineare che ha come prerogativa un allestimento che si sviluppa sul piano orizzontale. Le mostre attive Nel mese di febbraio sono operative 4 grandi esposizioni che saranno in funzione, in alcuni casi, fino al 2021. Trisha Baga estratto ... notizie

ale_alfa9 : Porto stelline nel mondo (e torno all’amato Hangar Bicocca) ? - RemainsofD : mi domando quale sia stata la hire fee dell’Hangar Bicocca per il video di Physical -