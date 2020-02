nave da crociera in quarantena in Giappone sono risultati positivi ai test del nuovo coronavirus. Lo riferiscono i media Giapponesi citando il ministro della Salute. Il Giappone aveva messo in quarantena la Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama perchè alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) Almeno dieci passeggeri delladain quarantena insono risultati positivi ai test del nuovo coronavirus. Lo riferiscono i mediasi citando il ministro della Salute. Ilaveva messo in quarantena la Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama perchè alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

tg2rai : #Coronavirus, continua a crescere il numero dei contagiati anche al di fuori della #Cina. C'è preoccupazione in par… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - TelevideoRai101 : Giappone,10 contagiati su nave crociera -