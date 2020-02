Fasma a Sanremo 2020: testo e video di «Per sentirmi vivo» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fasma Tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 troviamo Fasma. Il trapper romano è in gara con il brano Per sentirmi vivo, una canzone sentimentale che conferma la sua linea artistica, da sempre maggiormente ispirata alla emo trap statunitense più che alla trap italiana. Il brano racconta una storia d’amore tormentata, in cui il cantante è combattuto. Da una parte non vuole perdere la sua ragazza, dall’altra sa che questa dovrebbe dirgli addio e andare via da lui. Chi è Fasma Tiberio Fazioli, in arte Fasma, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al suo attuale produttore GG, Barak da Baby e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto. Insieme si mettono in gioco dando vita ad una musica non classificabile in alcun genere. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti ... davidemaggio

