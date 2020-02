Emma Marrone a Sanremo 2020 con la sua Stupida Allegria e la prima volta dal palco alla piazza (video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Già vincitrice nel 2012 e co-conduttrice insieme a Carlo Conti ed Arisa nel 2015, Emma Marrone a Sanremo 2020 è approdata da ospite musicale, nonché in promozione col film di Gabriele Muccino Gli Anni più Belli, in cui debutta come attrice. Emma Marrone col cast del film Ospite della prima serata del 4 febbraio, Emma Marrone a Sanremo 2020 è apparsa sul palco insieme ai protagonisti del film di Muccino intonando Tu Come Stai? di Claudio Baglioni, colonna sonora della pellicola che sarà nelle sale a partire dal 13 febbraio. Claudio Santamaria, Michaela Ramazzotti e Pierfrancesco Favino, che ha condotto il Festival proprio con Baglioni due anni fa, hanno cantato con la Marrone prima di presentare il film insieme al regista. L'esibizione di Emma in Stupida Allegria Dopo un cambio d'abito la cantautrice è tornata sul palco come ospite musicale per presentare Stupida Allegria, ... optimaitalia

