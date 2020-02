Doping, confermata sospensione per Andrea Iannone Iannone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma - La Federazione Motociclistica Internazionale ha confermato la sospensione di Andrea Iannone, pilota dell'Aprilia Racing Team Gresini, dopo l'audizione odierna. "Il procedimento è ancora in corso fino a quando non viene presa una decisione - fa sapere la FMI -. Il signor Andrea Iannone rimane provvisoriamente sospeso fino ad allora ed è quindi escluso dalla partecipazione a qualsiasi competizione motociclistica o attività correlate fino a un ulteriore avviso". Il pilota della MotoGp era stato trovato positivo a un controllo antiDoping. In un campione delle sue urine del 3 novembre 2019 sono state trovate tracce di steroidi anabolizzanti. leggi tutto abruzzo24ore.tv

