Coronavirus, Cina sempre più isolata: Airbus chiude l'impianto (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Airbus ha chiuso il proprio impianto in Cina. Serrande abbassate anche per gli store Adidas e Nike. E la Cathay Pacific lascia a casa i 27mila dipendenti. PECHINO (Cina) – L'emergenza del Coronavirus rischia di avere delle conseguenze devastanti per l'economia. Nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2020 Airbus ha annunciato di aver chiuso il proprio impianto in Cina per evitare la propagazione del virus. La struttura, situata a Tianjin, era impegnata nell'assemblaggio degli aerei A320 ma ora la decisione di abbassare le serrande per cercare di salvaguardare i propri dipendenti. "Airbus Chine – si legge nel comunicato citato dall'Ansa – rispetta le esigenze del governo affinché il personale possa lavorare a domicilio". Coronavirus, chiusura store Adidas e Nike L'Airbus non è l'unica azienda che ha deciso di

