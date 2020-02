Concorso Regione Campania, dal 10 febbraio la prova scritta. Cosa sapere (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A partire dal 10 febbraio 2020 si terranno le prove scritte del Concorso Regione Campania, per il reclutamento di 950 unità in categoria D. Le sessioni si svolgeranno al Palapartenope di Napoli, situato in via Corrado Barbagallo n.115, nelle seguenti date: 10 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo TCD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 11 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo AMD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 12 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo CFD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 13 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo VGD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 13 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo SAD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 19 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo CUD/CAM (vai all’elenco dei candidati ammessi); 24 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo ITD/CAM (vai ... leggioggi

